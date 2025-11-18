Los pasos a seguir para evitar la estafa del Euromillones: «Elimínelo o remítalo a la Policía»

Las estafas afectan a mucha gente y, para engañar, suplantan tanto a empresas como a instituciones. Imitan logos y páginas web oficiales para hacer ... caer en la trampa y conseguir los datos de las víctimas. Una de estas estafas afecta a los boletos de Euromillones. Tal y como ha señalado la organización de loterías en varias ocasiones, se han popularizado los correos fraudulentos con supuestos premios que no existen.

La propia organización se ha encargado de denunciar este tipo de estafas en su página web: «Si recibe un email no solicitado de cualquier_nombre@euromillones.com.es diciendole que le ha tocado la lotería, por favor, elimínelo o remítalo a la Policia o Guardia Civil. No es nuestro y es un fraude».

Asimismo, el comunicado señala: «Se nos ha comunicado la existencia de envíos a gran escala de emails que se hacen pasar por nosotros, poniendo nuestro email en el remitente y nuestra url, euromillones.com.es, tanto en el mensaje como en documentos adjuntos,en un intento por suplantarnos y tratar de hacerlos creibles a sus víctimas».

Para evitar ser víctima de un fraude como este, la web oficial de Euromillones comparte una serie de factores a tener en cuenta si se recibe un email fraudulento que advierte de que ha ganado la lotería:

-No es posible ganar en Euromillones sin haber comprado previamente un boleto. Este se debe comprar directamente a la agencia estatal de loterías o a través de una de las peñas que se anuncian su web.

-Nunca se debe pagar para recibir el premio que se ha ganado jugando a Euromillones

-Nunca se debe dar los datos en respuesta a un email no solicitado (especialmente si se le solicitan su nombre, direccón, etc.)

-Si recibes un correo que te asegura haber ganado un premio, piénsalo dos veces, los ciberdelincuentes están recurriendo a todo tipo de ideas para estafar a la población a través del robo de datos personales.