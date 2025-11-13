Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Avelino Gómez

Iberdrola alerta a sus clientes de una falsa factura: una estafa que roba sus datos

Los mensajes imitan el aspecto de la compañía eléctrica y anuncian que la factura «ya está disponible»

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Una nueva estafa bajo el nombre de una gran compañía amenaza a miles de víctima. En este caso afecta a los clientes de Iberdrola. ... El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), advierte de una oleada de correos que copian las notificaciones de Iberdrola para colar un enlace fraudulento. Al pulsar, se descarga un archivo con extensión .iso que instala el troyano bancario Grandoreiro (Zbot) y trata de robar credenciales financieras.

