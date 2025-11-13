Iberdrola alerta a sus clientes de una falsa factura: una estafa que roba sus datos

Una nueva estafa bajo el nombre de una gran compañía amenaza a miles de víctima. En este caso afecta a los clientes de Iberdrola. ... El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), advierte de una oleada de correos que copian las notificaciones de Iberdrola para colar un enlace fraudulento. Al pulsar, se descarga un archivo con extensión .iso que instala el troyano bancario Grandoreiro (Zbot) y trata de robar credenciales financieras.

Los mensajes que están recibiendo las víctimas imitan el aspecto de la compañía eléctrica y anuncian que la factura «ya está disponible». El enlace aparenta llevar al área de clientes, pero descarga el .iso malicioso. Los importes van desde 424,81 hasta 98.589,64 euros para provocar prisa y miedo.

Para evitar caer en la estafa, lo primero que hay que hacer es marcar como spam, eliminar el mensaje y reportarlo al buzón de incidentes del INCIBE cuando se recibe. Posteriormente, es importante revisar la bandeja de entrada por si hay más intentos similares. También guardar evidencias (capturas y el propio correo) para facilitar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Grandoreiro busca robar credenciales bancarias y otros datos sensibles. Los síntomas habituales son ralentizaciones, comportamientos extraños del navegador, procesos sospechosos y conexiones a dominios desconocidos. En consecuencia, es importante desconectar la red, ejecutar un análisis completo con un antivirus al día y, si continúa el problema, realizae copia de seguridad y formatear.

La compañía Iberdrola recuerda que no solicita datos personales o bancarios por correo electrónico ni por SMS.