Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
El aspecto es muy similar al que tendría una misiva del organismo público
Sandra Palacios
Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:35
Granada está en alerta ante una nueva estafa que llega en forma de carta física y va dirigida a los pensionistas. Los timadores tratan ... de suplantar a la Seguridad Social pidiendo alguna documentación de la víctima con la excusa de que se aumentará su prestación de jubilación en los siguientes meses debido a un cambio de ley.
El aspecto es muy similar al que tendría una carta del organismo público. Sin embargo, hay que estar atento a posibles faltas de ortografía y a correos electrónicos que no son oficiales, donde piden mandar toda la documentación. Además, el tono usado en la misiva no es tan formal como el que presentan las cartas reales de la Seguridad Social.
Un aspecto que ha llamado la atención es el hecho de que se haya usado el correo postal para practicar la estafa en lugar de hacerlo por e-mail, SMS o WhatsApp, los métodos más utilizados actualmente. Esto hace que sea más sencillo caer en trampa, porque al no ser una práctica tan habitual, la persona no está previamente en alerta.
El hecho de que vaya dirigida a jubilados también hace que estén menos preparados para afrontar este tipo de estafas y puedan caer con más facilidad. Por ello, las autoridades han recordado que no hay que facilitar ninguna información personal o bancaria si no se está completamente seguro de que la carta es real. Aconsejan, incluso, llamar al propio ministerio para preguntar sobre la misiva y comprobar si es original o no.
