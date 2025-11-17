Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nueva estafa en Granada en forma de carta de la Seguridad Social. Ideal

Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas

El aspecto es muy similar al que tendría una misiva del organismo público

Sandra Palacios

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:35

Granada está en alerta ante una nueva estafa que llega en forma de carta física y va dirigida a los pensionistas. Los timadores tratan ... de suplantar a la Seguridad Social pidiendo alguna documentación de la víctima con la excusa de que se aumentará su prestación de jubilación en los siguientes meses debido a un cambio de ley.

