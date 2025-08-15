Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bomberos ante uno de los incendios en la comarca de Verín, Orense AFP

España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios

El fuego, que no da tregua, permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas

J. Arias

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:30

España afronta este viernes -festivo en todo el país- su sexta jornada de la ola de incendios con especial intensidad en el triángulo de Zamora, ... Ourense y León. Los graves fuegos dejan hasta el momento tres víctimas mortales y el fuego actualmente permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  2. 2 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  3. 3

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  4. 4

    Un kamikaze con una furgoneta robada causa el caos desde Camino de Ronda hasta el PTS
  5. 5

    El Granada baraja la salida de Pablo Insua
  6. 6

    Un híbrido «raro y peligroso» entre jabalí y cerdo vietnamita: así es el mestizo rescatado en Granada
  7. 7

    Los cuatro fichajes del Granada que siguen por inscribir
  8. 8 La tradición centenaria de las sillas de enea de un pueblo de Granada
  9. 9 Roba una mochila de un coche e intenta pagar en tres comercios de Granada con la tarjeta sustraída
  10. 10

    Las obras de la futura residencia Turismo Tropical comenzarán en un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios

España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios