Un vecino de la aldea de Pareisás lucha contra en fuego en el incendio forestal que permanece activo en A Pobra de Trives (Ourense). EFE

Los incendios se ceban con Ourense, León y Zamora y suman otros siete heridos graves

La Junta de Extremadura confina a los vecinos de Oliva de Plasencia por el fuego, que sigue descontrolado

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:58

El fuego que devasta desde el fin de semana al menos una treintena de puntos de España dejaba ayer un balance desolador: siete heridos en ... estado grave -y varias decenas más de diversa consideración-, más de 10.000 evacuados, unas 25.000 hectáreas de monte y arbolado, incluido el paraje natural y cultural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Cómputo al que hay que sumar las tres víctimas mortales registradas ya entre la jornada del martes y este jueves, Abel Ramos, de 35 años, en León, Jaime Aparicio Vidales -en la misma ciudad- y Mircea Spiridon, de 50, en la localidad madrileña de Tres Cantos, que se unen al bombero fallecido la semana pasada en Ávila en un accidente cuando iba a apagar otro foco.

