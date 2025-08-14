Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Jaime Aparicio, tercera víctima mortal en España por los incendios forestales

Uno de los heridos que permanecía ingresado en estado crítico se ha convertido en el segundo fallecido en León

I. Santos

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:50

Tercer fallecido en España por los incendios forestales. Y segunda víctima mortal en León. Este jueves, 14 de agosto, ha perdido la vida uno de ... los heridos que se encontraba en la UCI en estado crítico. Según ha podido saber este medio, el fallecido es Jaime Aparicio Vidales, de 37 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  3. 3 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  4. 4

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  5. 5 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  6. 6 Este pueblo de Granada cambia de Ayuntamiento a un edificio del siglo XIX porque el actual se ha quedado pequeño
  7. 7

    Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo
  8. 8 Dónde comer el mejor pescado de roca de la Costa Tropical
  9. 9 La revista de viajes con millones de seguidores que elige a Granada entre los mejores destinos del mundo
  10. 10

    Granada digitaliza todos los trámites del padrón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaime Aparicio, tercera víctima mortal en España por los incendios forestales

Jaime Aparicio, tercera víctima mortal en España por los incendios forestales