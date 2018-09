5 consejos para que la subida de la luz te afecte lo menos posible La subida de la luz del mes de agosto ha supuesto la cuarta mayor subida de la historia AIDA ORTIZ Jueves, 6 septiembre 2018, 00:15

La factura de la luz ha subido una media del 11% en el mes agosto respecto al año pasado y un 2,6% en relación a julio, con lo que ha sumado su cuarto incremento intermensual consecutivo y alcanza su nivel más alto del año (61,83 euros). Un incremento que FACUA ha denunciado, según indica su portavoz, Rubén Sánchez, que ha instado al gobierno a acabar con los precios desorbitados de la luz.

Mientras tanto, los españoles tienen que lidiar cada mes con la factura eléctrica, que cada vez resulta más difícil de asumir para muchas familias. No obstante, existen algunos trucos que nos permitirán ahorrar luz y pagar menos a final de mes:

1. Usar bombillas LED de bajo consumo puede suponer un 22% menos en la factura de la luz, algo que resulta más fácil desde el 1 de septiembre, cuando entró en vigor la prohibición de fabricar bombillas halógenas.

2. No dejar los aparatos electrónicos en 'stand by', ya que puede suponer un 12% más de consumo anual que si apagamos los aparatos del todo. Para no olvidar apagar todos los electrodomésticos, podemos usar regletas, con las que apagaremos todos los aparatos a la vez.

3. Escoger bien los electrodomésticos también nos ayudará a ahorrar a final de mes, ya que aquellos que cuentan con una clase energética más alta (A o A+) consumen mucho menos que el resto.

4. Aprovechar la luz solar al máximo en casa y evitar encender la luz hasta que el último rayo entre por la ventana. De esta forma, disfrutarás de luz natural durante más tiempo y de manera gratuita.