Confirmado por la DGT: los vehículos que no tienen que llevar la baliza V16 y cuándo se usarán los triángulos

El revuelo que se ha generado en torno a la baliza V16, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, también acarrea muchas ... dudas para los conductores. Porque la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dejado claros los vehículos que están obligados a utilizar este dispositivo en sustitución de los triángulos cuando sufren una avería, pero ¿todos los vehículos deben llevarlo?

El 1 de enero de 2026 la baliza V16 conectada será obligatoria para señalizar averías en España y los triángulos dejarán de ser válidos. Esta medida afecta a todos los turismos matriculados en España y debe estar conectada y ser homologada. También los autobuses, los vehículos mixtos adaptables, los destinados al transporte de mercancías y los conjuntos de vehículos no especiales.

De esta medida quedan exentos de llevar la baliza V16:

-Bicicletas.

-Ciclomotores.

-Motocicletas.

-Vehículos de movilidad personal.

Además, a ello se suma que todos los vehículos matriculados fuera de España podrán seguir utilizando los triángulos, sin necesidad de tener la nueva baliza conectada, ya que esta norma solo se aplica en España, no es una norma europea ni internacional.

Uso de triángulos

La llegada de la baliza V16 no implica a la desaparición definitiva de los triángulos, ya que habrá casos en los que haya que recurrir a ellos. Si un conductor español cruza con su vehículo la frontera hacia Francia, Portugal o Andorra tendrá que usar el método convencional en caso de avería, ya que en el resto de países no está aún reconocida la baliza.

La V16 emite una luz visible y, al mismo tiempo, un dispositivo conectado a la plataforma DGT 3.0. Debe verse a un kilómetro y en 360 grados y envía la ubicación del vehículo inmovilizado mediante una tarjeta eSIM que solo puede comunicar una situación de emergencia, sin enviar otros datos ni permitir navegar por internet. Funciona con pilas tradicionales no recargables y cuenta con certificación IP54, que garantiza resistencia al polvo, a la humedad y a temperaturas extremas habituales en carretera.