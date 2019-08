La Alhambra, punto de partida de un viaje por ciudades históricas en The Guardian La fortaleza árabe, símbolo de la capital granadina, es la primera sugerencia de esta guía de viajes, considerada altamente recomendable por su autor A.O. GRANADA Sábado, 31 agosto 2019, 01:42

La Alhambra de Granada marca el punto de partida de un viaje en coche por ciudades históricas, montañas y valles fluviales de cuatro provincias andaluzas, que tiene su punto y final en la Almería del spaghetti western. Un itinerario publicado en el diario británico The Guardian, como recomendación para los amantes de los 'road trips' .

La fortaleza árabe, símbolo de la capital granadina, es la primera sugerencia de esta guía de viajes. El autor del artículo considera altamente recomendable la visita a los Palacios Nazaríes, el Generalife y la Alcazaba, antes de ponerse en marcha por carreteras andaluzas. El segundo punto del itinerario lleva al viajero hasta Priego de Córdoba, un pueblo que el diario define como un lugar tranquilo por el que pasear entre fuentes, iglesias e impresionantes panorámicas.

Para el tercer día de este 'road trip', The Guardian nos guía hacia Jaén. Úbeda y Baeza son las dos joyas monumentales de esta tercera provincia y el siguiente destino, no sin antes realizar una fugaz visita a los baños árabes de Castillo de Santa Catalina. Estas dos ciudades jienenses, Patrimonio de la Humanidad, cuentan con un sinfín de rincones que merece la pena visitar, motivo por el cual el diario recomienda pernoctar dos noches, para no perderse ni un solo detalle.

El quinto día está dedicado a otro de los lugares más espectaculares de la provincia de Jaén. Cazorla, pueblo entre sierras, es el lugar idóneo para calzarse las botas de senderismo y admirar el paisaje que ofrece cualquiera de sus numerosas rutas. Para ello, The Guardian recomienda pasar cuatro días en este paraje, donde hay mucho por explorar.

Continúa el viaje del diario británico por las ruinas romanas de Bruñel, el Santuario de Tíscar, la Cueva del Agua y las pinturas rupestres de Quesada. Después, toca poner rumbo de nuevo a la provincia de Granada, camino de Almería, para visitar el Altiplano granadino, territorio de los primeros hombres. En este punto, The Guardian recomienda visitar Guadix y alojarse en alguna de sus múltiples casas cueva.

El viaje en coche por Andalucía abandona el día 12 la provincia de Granada para adentrarse entre naranjos y barrancos rosados, hacia el desierto de Tabernas, donde se ubica el parque temático dedicado al spaghetti western y a los días dorados del cine de Sergio Leone.

Un total de 503 kilómetros por Andalucía oriental, para admirar la belleza del sur de España y conocer su historia desde sus entrañas.