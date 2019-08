Viajar sin saber el destino, ¿cómo funciona?

Una nueva moda que encanta a los más aventureros R.I Viernes, 30 agosto 2019, 07:44

Por lo general, un viaje implica mil preparativos, desde elegir el destino hasta afinar los pequeños detalles. Sin embargo, la nueva tendencia de viajes por Europa es todo lo contrario: lanzarte a la aventura sin saber a dónde vas.

Son muchas las compañías que ya ofertan estos servicios en España, por eso, hoy queremos contarte cómo funciona:

Los viajes dependen del gusto del viajero y de la temporada. Por ejemplo, en verano la gente prefiere ir a la playa, mientras que en invierno son un éxito los destinos culturales y de ciudad.

¿Qué es WowTrip?

Es una novedosa agencia de viajes online, formada por uno grupo de jóvenes expertos en la industria de los viajes, prioriza el factor sorpresa del destino y que el viajero tenga que preocuparse solamente de tener las maletas preparadas y de acudir al aeropuerto con la antelación necesaria para no perder el vuelo. WowTrip ofrece Vuelos+ Hotel + Guía de Viaje + Gestión de los documentos de viaje desde 150 euros por persona para un viaje de 3 días.

¿Cómo funciona?

Entras en la página web de WowTrip. Escoges el aeropuerto de origen, las fechas en las que quieres viajar, si vas solo o con acompañante y… Ya está. Alguno de vosotros estará pensando. Una vez has escogido todos los parámetros anteriormente mencionados, la plataforma WowTrip te lleva a una nueva página donde debes descartar los destinos europeos que ya has visitado o que no te apetece visitar, escogiendo solamente aquellas ciudades europeas que te gustaría conocer en tu próximo viaje. Rellena el formulario de tu WowTrip indicando los nombres y apellidos de los viajeros, número de pasaportes, etc… y una vez completado este paso, recibes la confirmación de reserva en tu correo electrónico.

Si te gusta viajar, te recomendamos probarlo, además con el código promocional WowTrip podrás tener un descuento extra en todas tus escapadas.

¿A qué esperas para dejarte sorprender?