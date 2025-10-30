Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Caballero, la senadora de Unión del Pueblo Navarro EFE

María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA

La senadora de UPN mantiene un intenso toma y daca con el presidente en el primer asalto de la comisión: «No me cuente sus películas»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:59

Moncloa se esperaba este jueves algo parecido a un Vietnam en la 'comisión Koldo' del Senado y no ha habido apenas unos minutos de tregua ... antes de que la batalla por la comparecencia del presidente Sánchez comenzara. María Caballero, la senadora de Unión del Pueblo Navarro que está dirigiendo los interrogatorios de su partido en el grupo de investigación de la Cámara alta, ha sido la primera en interpelar al presidente con una batería de preguntas que ha abierto inquiriendo a Sánchez por si alguna vez ha percibido del PSOE dinero en metálico en sobres, en alusión a los que aparecen fotografiados, según todos los indicios por Koldo García, en el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro y ex número tres socialista José Luis Ábalos. Esa pregunta inicial, a la que el jefe del Gobierno ha respondido subrayando que la financiación del PSOE es «absolutamente legal» -«o sea, sí», se ha respondido por él Caballero sobre los pagos en dinero en metálico- ha desembocado en el primer rifirrafe de la comisión.

