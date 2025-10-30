Bildu insinúa que hay una «persecución» contra Cerdán por su papel de interlocutor
ERC califica de «inquisitorial» el paso del presidente del Gobierno por la 'comisión Koldo' del Senado
Madrid
Jueves, 30 de octubre 2025, 13:42
EH Bildu ha aprovechado el paso de Pedro Sánchez por la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado para insinuar que al ... que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la cárcel desde el pasado mes de julio, «le están haciendo todo lo que le están haciendo» porque fue interlocutor, entre otros partidos de la coalición abertzale, y ha destacado que, de momento, no existe «nada concreto contra él».
Elejabarrieta considera que la trama por el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos en el que están implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor y la investigación a Cerdán «son casos diferentes» y ha criticado la utilidad de la comisión.
«La posición de Bildu sobre la corrupción es clara, tolerancia cero. Desde la tranquilidad que da tener principios claro, pediremos firmenza ante cualquier caso de corrucpión. Pero somos conscientes de que existe una operación orquestada por Vox y PP para echarle a usted del Gobierno a cualqueir precio. Esta comparecencia está diseñada como esa misma estrategia», ha añadido.
El senador Bildu ha compartido turno de intervención con el de ERC, Joan Josep Queralt, que forma parte del grupo parlamentario. Este se ha unido une a las críticas contra la comisión de investigación que se desarrolla en la Cámara alta y la tacha de «inquisitorial». «Es una comisión de investigación, pero de investigación del antiguo régimen, inquisitorial. Lo que importa es condenar. Esto es lo que me parece grave», ha dicho, citando incluso al dominico Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV.
