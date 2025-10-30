Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bildu insinúa que hay una «persecución» contra Cerdán por su papel de interlocutor

ERC califica de «inquisitorial» el paso del presidente del Gobierno por la 'comisión Koldo' del Senado

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:42

EH Bildu ha aprovechado el paso de Pedro Sánchez por la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado para insinuar que al ... que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la cárcel desde el pasado mes de julio, «le están haciendo todo lo que le están haciendo» porque fue interlocutor, entre otros partidos de la coalición abertzale, y ha destacado que, de momento, no existe «nada concreto contra él».

