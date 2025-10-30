Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En directo | «Esto es un circo», descalifica Sánchez la comisión del Senado contra la corrupción

En directo | «Esto es un circo», descalifica Sánchez la comisión del Senado contra la corrupción

El presidente declara, a petición del Partido Popular, en la Cámara Alta este jueves

Almudena Santos

Almudena Santos

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:52

Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  5. 5 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  6. 6 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  9. 9 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  10. 10 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En directo | «Esto es un circo», descalifica Sánchez la comisión del Senado contra la corrupción