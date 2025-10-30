Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El senador de JxCAT Eduard Pujol Bonell se dirige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EFE

Junts escenifica en el Senado su paso a la oposición y acusa a Sánchez de «trilero»

Los de Puigdemont aprovechan su intervención en el Senado para culpar al presidente del Gobierno de la ruptura por sus incumplimientos

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:03

Junts per Catalunya se ha estrenado este jueves en el Senado como fuerza de la oposición al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Días después de ... que Junts, en una reunión de su cúpula reunida en Perpiñán (Francia), decidiera romper con el PSOE y retirarle el apoyo en el Congreso, la formación nacionalista ha escenificado, aprovechando la comparecencia de Sánchez en el Senado, su paso al bloque que no respalda al Ejecutivo central.

