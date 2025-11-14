Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Los de Puigdemont niegan que hayan dado un balón de oxígeno a Sánchez, con la enmienda sobre las nucleares, con la que buscaron desmarcarse del PP

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Junts ha pedido este viernes al Gobierno que convoque elecciones. Es la primera vez que lo hace desde que hace tres semanas Carles Puigdemont ... anunció la ruptura con los socialistas, materializada días después en el veto a todas las leyes del Ejecutivo. Hasta la fecha, los junteros habían evitado reclamar elecciones. Este viernes, han dado un paso más allá en la ruptura, justo el día después de que el abogado general del TJUE resolviera a favor de la ley de amnistía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  4. 4 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  5. 5 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  6. 6 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  7. 7

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  8. 8

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  9. 9 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  10. 10 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura