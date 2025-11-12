Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Míriam Nogueras, portavoz de Junts, en el Congreso EP

Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

Nogueras llama a Sánchez cínico, hipócrita, mentiroso e irresponsable y le reclama que cumpla los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a tender este miércoles la mano a Junts, dos semanas después de la ruptura anunciada por Carles ... Puigdemont en Perpiñán. El líder del PSOE ha apelado al espíritu del acuerdo y ha reclamado a los junteros que hagan política en mayúsculas. Al mismo tiempo, Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso, ha acusado a los postconvergentes de bloquear la legislatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  4. 4 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  5. 5 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  6. 6 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  7. 7 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  8. 8

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»