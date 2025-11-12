Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero. EP

Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura

«Esperábamos hoy un anuncio en materia de vivienda», le ha espetado la portavoz de la bancada magenta durante su intervención

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Sumar ha aprovechado su intervención durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para reprochar al presidente la posición oficial del Gobierno sobre ... el Sáhara Occidental. La portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, ha pedido al PSOE que «deje de bloquear» la iniciativa que registró hace meses el socio minoritario de la coalición para nacionalizar a los saharauis nacidos antes de 1975, cuando el territorio era aún provincia española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  3. 3 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  6. 6 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  7. 7 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  8. 8 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 El SEPE ofrece una ayuda económica para nacidos antes de 1973 que dura hasta su jubilación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura

Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura