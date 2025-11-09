Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

El expresidente de la Generalitat reprocha al presidente del Gobierno que no haya cumplido los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga las «palancas del poder» y no ... las haya utilizado para cumplir los acuerdos suscritos en el pacto de Bruselas. «En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts», ha asegurado el líder socialista en El País.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  7. 7

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  8. 8

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  9. 9 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  10. 10 Las patatas asadas que desatan la locura en Granada: «En un fin de semana vendemos 700»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

Puigdemont evoca el &#039;que os den&#039; de Trias para replicar a Sánchez