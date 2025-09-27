Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Protesta este sábado frente a los juzgados de Madrid. EP

Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial

La esposa del presidente, su asesora en Moncloa y el delegado del Gobierno en Madrid se amparan en una circular de la Fiscalía para que solo comparezcan sus abogados

Mateo Balín

Mateo Balín

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:01

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha plantado al juez Juan Carlos Peinado al no acudir a la citación prevista para este sábado a ... las 18 horas en los juzgados ordinarios de Madrid. El instructor había comunicado el pasado miércoles la «citación personal» de Gómez, del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para comunicarles su imputación formal por un delito de malversación y la continuación de la causa por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

