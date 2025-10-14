Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EP

Ayuso recuerda que ha perdido dos bebés y rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez

La presidenta de Madrid insiste en que no cederá ante el Gobierno central y que no va a crear el registro de médicos objetores

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:54

Comenta

Isabel Díaz Ayuso ha llevado este martes al terreno personal su lucha contra Pedro Sánchez por el aborto. «He sufrido la pérdida de dos ... bebés. He sufrido por desgracia el drama del aborto dos veces. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree el presidente de Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?», ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha criticado que Sánchez se dirija a ella «en tono machito». «Las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos», ha ironizado.

