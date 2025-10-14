Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EP

Sánchez eleva la presión sobre el PP por el aborto y requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de sanitarios objetores

El Consejo de Ministros lanzará hoy los procesos para obligarla a ejecutar la ley y para blindar en la Constitución del derecho a interrumpir el embarazo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 10:17

Comenta

Pedro Sánchez no tiene intención alguna de rebajar la presión sobre el PP, antes al contrario, sobre la inesperada vía de agua que se le ... ha abierto a Alberto Núñez Feijóo por el aborto. Con la polémica viva casi dos semanas después de que los populares en el Ayuntamiento de Madrid apoyaran, y se desdijeran luego, la iniciativa de Vox sobre el inexistente síndrome post interrupción del embarazo y en pleno pulso con Isabel Díaz Ayuso por el registro confidencial de los sanitarios objetores, el jefe del Gobierno ha anticipado que el Consejo de Ministros reunido hoy en su reunión semanal requerirá formalmente a la presidenta de la Comunidad madrileña que cumpla la ley en lo que se refiere a la creación de ese listado. Y el Ejecutivo, al tiempo, lanzará el proceso de intento de reforma constitucional para blindar como derecho en la Carta Magna la prerrogativa de las mujeres a parar la gestación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  2. 2 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  3. 3 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  4. 4 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo
  5. 5

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  6. 6

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  7. 7 Un establecimiento de un pueblo de Granada sigue conservando el mosto en tinajas de barro
  8. 8

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  9. 9

    Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año
  10. 10 La alcaldesa de Granada entrega la Medalla de Oro de la ciudad a la Hermandad del Rescate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez eleva la presión sobre el PP por el aborto y requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de sanitarios objetores

Sánchez eleva la presión sobre el PP por el aborto y requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de sanitarios objetores