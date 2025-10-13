Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo R. C.

Feijóo apuesta por centralizar las competencias en inmigración dentro del Gobierno

El líder del PP denuncia una «pinza» entre Sánchez y Abascal y carga contra Vox porque «le sobran protestas y le faltan propuestas»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:54

A 24 horas de presentar en Barcelona el plan migratorio, Alberto Núñez Feijóo adelantó este lunes que incluirá una centralización de las competencias de inmigración dentro del Gobierno. En una entrevista en Antena 3, el líder del PP criticó que ahora haya cinco ministerios que hablan de inmigración y ninguno de ellos «hace nada». El planteamiento, explicó, es, por ejemplo, «evitar que los aeropuertos se conviertan en un coladero de inmigración irregular». E insistió en que los criterios que rigen la política migratoria de su partido son «orden, legalidad y humanidad».

Feijóo considera «bueno» que los inmigrantes que lleguen a España hablen el idioma, uno de los criterios a tener en cuenta en el visado por puntos que el PP propone dentro de ese plan. «Efectivamente, hablar el idioma por supuesto que va a puntuar favorablemente, ¿y por qué? Porque es bueno para la inmigración que hable nuestro idioma y es bueno para nuestro país que recepciona esa inmigración», apuntó

El líder del PP denunció también la «pinza» entre el PSOE y Vox y cargó contra la formación de Santiago Abascal por atacar continuamente a los populares. Un estrategia que, en su opinión, de «forma directa o indirecta coincide» con la de Pedro Sánchez. «Se le está yendo la pinza con el PSOE», dijo sobre la formación situada a su derecha del tablero.

Hizo hincapie en que Vox decidió hace un año marcharse de los gobiernos en los que gobernaba junto al PP a pesar de que «pide el voto para gobernar. «Yo creo que a Vox -enfatizó- le sobran protestas y le faltan propuestas». Y dejó claro que insistirá en apelar al voto útil para que haya «un cambio seguro». Lo contrario, remarcó, sería «entrar en la incertidumbre».

