Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
l presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante el desfile del 12-O. EP

El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos

El PSOE ganaría las elecciones según el barómetro de octubre con el 38,4% de los votos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El PSOE ganaría las elecciones generales con el 34,8% del voto según el barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre y publicado este ... lunes. Los socialistas, según el centro demóscopico que dirige Félix Tezanos, obtendrían 2,1 puntos más que en el estudio pasado y con ampliarían la ventaja sobre el PP hasta los 15 puntos. Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, cosecharían el peor resultado de la legislatura obteniendo un 19,8% del apoyo del electorado, casi cuatro puntos menos que en septiembre, y le situaría apenas dos puntos por delante de Vox, que sube hasta el 17,7%:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  2. 2 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  3. 3 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  4. 4 La fundación Herogra proyecta un gran hospital oncológico en el PTS
  5. 5

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  6. 6 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  7. 7 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  8. 8

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  9. 9 El delito de ir a 207 km/h por una carretera de Motril con límite de cien
  10. 10

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos

El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos