La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols. EFE

El auge de Aliança Catalana desata tensiones internas en Junts

La dirección sofoca un conato de incendio de alcaldes del partido, que reclaman más pragmatismo

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:47

Las alertas rojas han saltado en Junts ante el auge de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, que podría pescarle el 20% de los ... votos y el 40% de los escaños en el Parlamento autonómico. Los ultras amenazan ya con disputar a los de Carles Puigdemont la segunda plaza en la Cámara catalana, tras el PSC. Hace meses que las encuestas apuntan en esta dirección. Pero cobran ahora más relevancia, cuando los posconvergentes anuncian que antes del 21 de diciembre tomarán una decisión sobre si rompe o no su alianza con Pedro Sánchez, a quien invistieron hace dos años.

