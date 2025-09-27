Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Feijóo (centro), con Tellado, Guardiola, Moreno y Mañueco. PP

Feijóo revertirá si gobierna las ayudas que fomentan el «'efecto llamada'» de la inmigración ilegal

En su cumbre en Murcia, el PP plantea que solo puedan quedarse los extranjeros que «contribuyen» y sin crear «agravios» con respecto a los regulares, «las familias que cotizan, los autónomos y los parados»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:05

No es casual que el PP haya elegido Murcia para reunir este fin de semana a sus presidentes autonómicos con una agenda de trabajo en ... la que aparece como punto más destacado la gestión de la inmigración. En julio, en Torre Pacheco, se produjeron disturbios contra los ciudadanos marroquíes del municipio (el 30% del censo municipal) y en agosto, en Jumilla, los populares se unieron a Vox para prohibir la celebración de actos islámicos en espacios públicos. Un partido, Vox, que precisamente come terreno a los populares con la bandera de la mano dura ante el fenómeno migratorio.

