Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez

Turull: «Con el dinero de los catalanes, los andaluces pueden desgravarse el gimnasio y el animal de compañía»

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:01

Junts per Catalunya mantiene la amenaza de ruptura con el Gobierno y con los socialistas. El secretario general postconvergente, Jordi Turull, ha reiterado este viernes ... que la formación nacionalista adoptará en las próximas semanas una decisión sobre su relación con Pedro Sánchez. Ya hace un año que Junts considera que los socialistas están en prórroga y anuncia que en otoño pasarán cosas. Esta provisionalidad tiene fecha limite: 21 de diciembre. Turull ha asegurado este viernes en RTVE que para ese día, Junts ya habrá decidido si da por acabada su relación con Sánchez. Los junteros podrían, por tanto, no esperar si quiera al regreso de Puigdemont para tomar una decisión. El secretario general habla de dar por concluido el acuerdo de Bruselas, por el que Junts apoyó la investidura de Sánchez. El pacto constituyó la mesa de Suiza, para negociar los «déficits y limitaciones del autogobierno» y el «reconocimiento nacional de Cataluña». «La estabilidad de la legislatura», decía el documento, quedará «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada
  3. 3

    Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga
  4. 4 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada
  5. 5 La prolongación sur del metro de Granada incorpora una vía ciclista entre Churriana y Las Gabias
  6. 6

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  7. 7 Herida una mujer de 84 años al arder la cocina de su piso en Doctor Olóriz
  8. 8

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  9. 9

    La integración del tren avanza con más estudios pero sin convenio económico
  10. 10

    Peligros elige su nueva bandera: ¿con cuál te quedas?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez

Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez