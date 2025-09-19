Los visitantes dejan 62 millones en la Universidad de Granada
La acción de la Universidad de Granada (UGR) extiende sus tentáculos a todos los sectores
Granada
Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:44
Llegan a las facultades y escuelas desde Japón para impartir una conferencia. Desde Francia para participar en un congreso o desde Estados Unidos para una ... colaboración científica de unas semanas. Todos comen, consumen cultura y realizan otros actos en Granada que suponen ingresos para todo tipo de negocios.
La acción de la Universidad de Granada (UGR) extiende sus tentáculos a todos los sectores. Atrae cada año académico a decenas de investigadores y académicos así como a familiares de la comunidad universitaria a eventos universitarios.
