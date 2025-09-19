Cada euro invertido en la UGR genera seis para la ciudad

La Universidad de Granada (UGR) es una maquinaria que genera cada día miles de euros. Tiene impacto en la macroeconomía y en la microeconomía granadina. ... Los estudiantes que llenan desde este lunes, 15 de septiembre, los campus y calles gastan de media por curso 7.894 euros. La institución granadina es la «gallina de los huevos de oro», como dijo hace años un vicerrector de Estudiantes, que defendía a capa y espada al colectivo estudiantil. Las cifras se multiplican si se pone la lupa en la aportación a la economía global. Supera el seis por ciento del PIB.

El informe 'Generación de valor de la UGR en su entorno. Análisis del impacto económico y social (2023)', que han elaborado investigadores de la institución, desgrana las aportaciones del sector estudiantil y también del resto de integrantes de la comunidad universitaria, sus trabajadores. En el caso de los estudiantes, la estimación del gasto total en Granada es de 217 millones de euros, y un poco más de nueve y once millones, respectivamente, para los campus de Ceuta y de Melilla.

Este es el tercer estudio sobre el impacto económico de la Universidad granadina en su territorio. Encargado por el Consejo Social de la institución universitaria granadina analiza múltiples ítems. Los anteriores informes se referían a los años 2008 y 2018 y fueron publicados en 2009 y 2020. Este tiempo ha estado marcado por la crisis económica internacional de 2008 y la pandémica de 2020.

El gasto total medio por estudiante de la UGR para el curso 2018-2019 lo calcularon en 6.532 euros. El desembolso medio por cada alumno universitario en 2008 en la ciudad fue de 5.700 euros por curso académico. En tres lustros el dinero que cada estudiante ha dejado en Granada ha aumentado en casi 2.200 euros. Y en el último lustro (2018 a 2023) fueron casi 1.400 euros más. La vivienda, como expondrán en la presentación del estudio en los próximos días, y como el propio alumnado ha ido advirtiendo, ha subido de forma progresiva.

En el informe, que ha capitaneado el profesor Teodoro Luque desde el inicio, se desglosa que esa media de dinero que gastan los estudiantes durante el curso en Granada es de 7.890 euros y en Melilla supera los ocho mil euros. Los pupilos de los grados gastan menos (7.719 euros), que los de máster (8.369 euros) y doctorado (10.340 euros). Y, como en las ediciones anteriores, el estudiantado de los programas de movilidad deja más dinero en la capital y la provincia. En concreto, los erasmus pagan una media de 9.391 euros y los sicue, unos 9.021 euros.

Con la suma del resto de integrantes de la comunidad universitaria y actividad las cantidades que se mueven son mucho más destacadas. En el ejercicio 2023, que es el que atiende el estudio, la liquidación presupuestaria supuso casi 567 millones de euros. Algo más del 65% lo destinó la institución a personal, sobre el 20% a inversiones y un 9% a gastos corrientes. El impacto de la institución académica en Granada en los últimos años ha crecido más que el PIB andaluz y provincial, subiendo algo el porcentaje que representa, hasta el 0,68% del PIB andaluz y el 6,23% del PIB provincial.

Impacto total

El impacto total que genera el gasto vinculado a la actividad de la UGR en el campus de Granada se multiplica por 3,15, alcanzando 2.759 millones. Esto supone 6,1 euros por cada euro de fondos públicos invertidos, que son 454,6 millones. El impacto estimado en el campus de Granada es de 1.351 millones, es decir 1,54 veces el importe del gasto. El impacto total en el empleo lo cifran en 31.259 empleos. En la institución universitaria, el personal docente lo integran unas 3.600 personas y el de administración y servicios, unas 2.500.

La incidencia en el mercado laboral por parte de la UGR en los últimos años ha crecido «mucho más» que el empleo andaluz y provincial, aumentando el porcentaje que representa, en concreto el 0,9% del empleo andaluz y el 8,67% del empleo provincial.

Los índices en el PIB, tanto en la variante de producción como en la renta, evidencian el peso de la Universidad granadina y todas sus derivadas en la economía granadina, pero hay unos cuantos porcentajes más: el presupuesto de la entidad académica es 1,7 veces el de la Diputación y 1,6 veces el del Ayuntamiento. La maquinaría universitaria de hacer dinero está en marcha un curso más.