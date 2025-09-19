Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estudiantes en la puerta de la Facultad de Ciencias. Alfredo Aguilar

Cada euro invertido en la UGR genera seis para la ciudad

En los últimos tres lustros ha aumentado el desembolso del alumnado en la ciudad en más de dos mil euros

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:43

La Universidad de Granada (UGR) es una maquinaria que genera cada día miles de euros. Tiene impacto en la macroeconomía y en la microeconomía granadina. ... Los estudiantes que llenan desde este lunes, 15 de septiembre, los campus y calles gastan de media por curso 7.894 euros. La institución granadina es la «gallina de los huevos de oro», como dijo hace años un vicerrector de Estudiantes, que defendía a capa y espada al colectivo estudiantil. Las cifras se multiplican si se pone la lupa en la aportación a la economía global. Supera el seis por ciento del PIB.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  3. 3

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  4. 4

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  8. 8 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  9. 9 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  10. 10 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cada euro invertido en la UGR genera seis para la ciudad

Cada euro invertido en la UGR genera seis para la ciudad