Economía doméstica y servicios, los que más dinero se embolsan

El profesorado, los estudiantes y el personal de administración y servicios: todos gastan en Granada. Y, la Universidad granadina, con toda su actividad científica y ... extensión universitaria y docente, lleva dinero a todos los nichos económicos. El gasto total en el campus de Granada de los agentes vinculados a la actividad de la UGR asciende a 875,8 millones de euros. El 60,8% corresponde a la UGR, el 30,9% al estudiantado, un 7,1% a visitantes y un 1,2% a la actividad congresual y de eventos. Por sectores, entre la categoría de economías domésticas y el sector servicios acumulan el 86% de la demanda total en Granada; al sector industrial corresponde un 8,7%; el sector primario y el de energía y suministros tienen un peso similar, el 2,4% y el 2,5%, respectivamente.

Finalmente, en este ejercicio analizado en el informe sobre 'Generación de valor de la UGR en su entorno', elaborado por encargo del Consejo Social universitario, el sector de la construcción es el que tiene menos peso sobre el total, con un 1,5%. En los últimos años, la institución universitaria no ha tenido dinero para invertir en dinero. En el mandato de la rectora Pilar Aranda fueron escasas las obras y en estos primeros años de Pedro Mercado tampoco está habiendo de momento grandes intervenciones.

La mayor parte de la actividad vinculada a la Universidad se desarrolla en Granada, un 94,76% como promedio de la demanda total. Este porcentaje es algo mayor por la ejecución del presupuesto de la UGR y la actividad congresual y algo menor en la parte de estudiantado y visitantes, aunque siempre por encima del 93% del total. El informe analiza muchas más variantes que dejan claro que la UGR es fundamental en el territorio y en su desarrollo con su actividad del día a día.