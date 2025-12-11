María Corina Machado ha advertido a la comunidad internacional que debe abodar el régimen venezolano «no como una dictadura convencial, sinocomo una estructur criminal». La ... líder opositora ha ofrecido este jueves su primer rueda de prensa tras llegar a Oslo, donde este miércoles se hizo entrega a su hija, Ana Corina, del Nobel de la paz. Venezuela «ya ha sido invadida, por agentes rusos, iraníes, de Hezboláh, Hamás, las guerrillas colombianas, los cárteles de drogas...», ha dicho la exdiputada de 58 años.

A su juicio, esta concentración de organizaciones criminales es la que ha hecho que Estados Unidos esté determinado ahora a combatir el narco y, posinlemente, forzar la salida de Nicolás Mduro del Gobierno. A éste «solo le quedan recursos criminales; el tráfico de armas, de petróleo ilegal. Sólo les queda la violencia y el miedo»..

Corina Machado llegó a Oslo sobre la una de la madrugada después de un viaje de más de dos días en los que utilizado las rutas caribeñas de la migración. Ha reconocido que en esta travesía «muy peligrosa» le han ayudado un grupo de compatriotas que ha «arriesgado sus vidas». Tras su llegada, ha saludado a cientos de venezolanos congregados frente al Grand Hotel y ha podio «ver y abrazar a sus hijos» después de casi año y medio de clandestinidad. «Os estaré eternamente agradecidos por este momento. Esto que he vivido, reencontrarme con mi familia, será una realidad para todos en Venezuela», ha señalado a los miembros del Comité del Nobel. «No he podido dormir est noche».

La rueda de prensa, compartida con el primer ministro noruego, le ha permitido a la líder opositora manifestar su convencimiento del peso que el Nobel de la Paz tendrá en la causa de su país. Ha pedido la implicación internacional porque «Venezuela importa. La lucha por la libertad es la lucha por la humanidad. Cuando ganemos, porque lo haremos, será un ejemplo extraordinario para esos países en los que no hay libertad».

Durante su encuentro en la calle con cientos de sefuridores, Machado no ha podido evitar emocionarse. Le acompañabn su mdre, suhija y sus principales compañeros en la clandestinidad También Edmundo Gonzáles, su compañero electoral en el verano de 2024, que tuvo que exiliarse en España para no ser represaliado, le dedicó un entusiasta saludo. «Ahora sí estoy convencido de que volveré a mi tierra», le dijo un venezolano mientras la mayoría le dedicaba gritos de «Libertad, libertad».

La BBC ha emitido una entrevista con la exdiputada en la que ha asegurado que su intención es regresar a Venezuela con el Nobel, pese a que la Fiscalía caribeña posiblemente la designe «fugitiva» por hber salido del país. Machado se ha mostrado consciente de que puede ser dtenida, ya que está acusada de terrorismo y conspiración, y de que su destino será volver a la clandestinidad. «Merecerá la pena, Cuando vuelva, el régimen no sabrá donde estoy», ha subrayado.