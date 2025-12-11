Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Corina Machado, a la salida del Parlamento noruego. AFP

Machado advierte en Oslo que Venezuela ha «sido invadida por agentes rusos, iraníes, de Hezbolá y Hamás»

La opositora y Nobel de la Paz, en su primera intervención en Oslo, pide a la comunidad internacional que trate al régimen de Maduro «no como una dictadura sino como una organización criminal»

M. Pérez

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:13

Comenta

María Corina Machado ha advertido a la comunidad internacional que debe abodar el régimen venezolano «no como una dictadura convencial, sinocomo una estructur criminal». La ... líder opositora ha ofrecido este jueves su primer rueda de prensa tras llegar a Oslo, donde este miércoles se hizo entrega a su hija, Ana Corina, del Nobel de la paz. Venezuela «ya ha sido invadida, por agentes rusos, iraníes, de Hezboláh, Hamás, las guerrillas colombianas, los cárteles de drogas...», ha dicho la exdiputada de 58 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  3. 3 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10 Hacienda pondrá la lupa en las ayudas económicas de padres a hijos: «Ojo con la periodicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Machado advierte en Oslo que Venezuela ha «sido invadida por agentes rusos, iraníes, de Hezbolá y Hamás»

Machado advierte en Oslo que Venezuela ha «sido invadida por agentes rusos, iraníes, de Hezbolá y Hamás»