El Instituto Nobel recuerda que «muchos venezolanos solo escuchan los gritos de los torturados» mientras aguarda a Corina Machado

María María Corina Machado no está en persona, pero sí en alma en el arranque de la ceremonia del Nobel de la Paz en el ... Ayuntamiento de Oslo. El acto ha comenzado a la una de la tarde, una hora después de que el Instituto noruego que concede el galardón anunciara que la líder opositora venezolana no llegará a tiempo al acto, pero sí arribará en las próximas horas a la capital noruega para trasladar su mensaje y agraceder el premio a la veterana institución noruega y la corona.

En una conversación telefónica celebrada este miércoles con la organizacion, Machado ha asegurado que el Nobel es una distinción compartida por todos los venezolanos y ha agradecido al comité su «inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad» Su hija, Ana Corina, recogerá la medalla y el diploma, y leerá el discurso que su madre había preparado para esta ocasión. La exdiputada de 58 años ha expresado su emoción de poder reencontrarse esta tarde con sus dos hijos y su madre, a los que no ha visto en el último año en persona debido a la persecución del régimen chavista.

El viaje de Machado desde Venezuela hasta el norte de Europa continúa sumido en el más absoluto secretismo. La política conservadora ha tenido que abandonar la clansestinidad y sortear la reforza vigilancia que el régimen chavista había impuesto en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres, además de en las calles de Caracas, donde se supone que Corina tiene su refugio.

A la galardonada se le esperaba este martes para ofrecer una rueda de prensa en la capital noruega, pero no pudo llegar a tiempo, aumentando la incertidumbre sobre su posible llegada. Hasta esta misma mañana, todo han sido nervios. El director del Instituto Nobel reconocía que había hablado con el equipo de la líder opositora, pero «no sabemos dónde está». A mediodía, la propia Corina confirmó en otra llamada que este miércoles estará en Oslo.

El presidente del Comite Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, ha introducido el ceremonial con un largo discurso donde ha enfatizado su defensa de la democraci y su miedo ante el hecho de que «cada vez más países, incluidos aquellos con largas tradiciones democráticas, están derivando hacia el autoritarismo y el militarismo». «Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo va por mal camino. Los autoritarios están ganando terreno».

Watne Frydnes ha recordado en su discurso que la opositora venezolana ha realizado grandes «esfuerzos» para poder salir de Venezuela, donde es perseguida por acusaciones de «terrorismo» y «conspiración».

En su estremecedora introducción, el presidente del comité ha leído los nombres de civiles que pemanecen en prisión o son torturados por el régimen chavista. «Cualquiera que todavía crea en decir la verdad en voz alta puede desaparecer violentamente en un sistema construido específicamente para erradicar esta creencia». «Venezuela se ha convertido en un estado brutal y autoritario que enfrenta una profunda crisis humanitaria y económica», ha añadido antes de explicar a la audiencia que, «mientras nos sentamos aquí en el Ayuntamiento de Oslo, personas inocentes están encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, solo los gritos de los presos torturados».

Machado se encuentra «a salvo» y el comité del Nobel ha garantizado su seguridad mientras permanezca en Oslo después de un «viaje en situación de extremo peligro». La siguiente incógnita es la situación que se generará para la disidente si decide regresar a su país, como ha manifestado que hará.