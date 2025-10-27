Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jorge Pascual presiona a Martin Hongla durante un rondo en la Ciudad Deportiva del Granada. Ariel C. Rojas
Roda - Granada | La previa

Jorge Pascual quiere descorchar sus goles en la Copa

El delantero aún sin marcar será el único titular habitual que repita, sin otros puntas en el banquillo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:43

Comenta

Jorge Pascual será el único de los diez jugadores de campo que acumulan cinco titularidades consecutivas que repita de inicio en la visita al Roda ... de Tercera RFEF, cuyas categorías inferiores compaginó con las del Villarreal como equipo afiliado, por la Copa del Rey. Sin otros puntas en el banquillo, Pacheta quiere que el delantero almeriense aún sin marcar descorche su propia cuenta de goles desbloqueando de paso la rojiblanca tras los tres empates a cero consecutivos en Liga. La tanda de penaltis seguiría a las tablas en esta ocasión, con la honra en juego durante una primera eliminatoria a partido único en la que todo resulta posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  3. 3 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  4. 4 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  5. 5 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  6. 6 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  7. 7 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  8. 8 Gerardo Cuerva: «Es más importante conectar el aeropuerto de Granada con Málaga que traer un vuelo de Europa»
  9. 9 El enterrador de varios cementerios de Granada que aprendió el oficio de su padre
  10. 10 Un joven de 20 años detenido en Granada por robar el coche a un policía en un hotel de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jorge Pascual quiere descorchar sus goles en la Copa

Jorge Pascual quiere descorchar sus goles en la Copa