Jorge Pascual quiere descorchar sus goles en la Copa

Jorge Pascual será el único de los diez jugadores de campo que acumulan cinco titularidades consecutivas que repita de inicio en la visita al Roda ... de Tercera RFEF, cuyas categorías inferiores compaginó con las del Villarreal como equipo afiliado, por la Copa del Rey. Sin otros puntas en el banquillo, Pacheta quiere que el delantero almeriense aún sin marcar descorche su propia cuenta de goles desbloqueando de paso la rojiblanca tras los tres empates a cero consecutivos en Liga. La tanda de penaltis seguiría a las tablas en esta ocasión, con la honra en juego durante una primera eliminatoria a partido único en la que todo resulta posible.

Al esguince de Moha Bouldini le siguieron los problemas del juvenil Rayan Zinebi, que presenció el último entrenamiento del Granada antes de viajar sin participar, por un fuerte golpe durante el partido del Recreativo en Peligros el día anterior. A Pacheta no le quedan muchas más opciones –ninguna natural– que mantener a Pascual arriba y desear que la Copa le sirva para extinguir su mal fario con el gol, esquivando de paso el riesgo de lesión.

La única duda por tanto en la alineación del Granada reside en la portería al arrastrar Ander Astralaga las molestias que le impidieron entrenar con normalidad en toda la semana pasada pese a integrar la convocatoria para el derbi con el Cádiz. El guardameta se probó ayer con el internacional sub 18 Carlos Guirao al lado por si acaso y Luca Zidane presto también.

Más allá de Pascual, y de la duda de Astralaga, todos los demás titulares con el Roda fueron suplentes las cinco últimas jornadas al menos. Dos centrales zurdos, por Loïc Williams y Diego Hormigo, comandarán una zaga con Gael Joel y Sergio Rodelas como laterales. Manu Trigueros liderará la medular con Luka Gagnidze y Mario Jiménez 'Gambín' como interiores, lo que mantendría a Martin Hongla en el banquillo; y arriba, Pablo Sáenz y José Arnaiz ocuparán las bandas para nutrir al punta almeriense. No irá citado por decisión técnica el canterano Samu Cortés, con hasta seis extremos por delante.

Riesgo de alineación indebida

Este 'once', con todo, conlleva una contrapartida: Pacheta se vería obligado a sustituir a uno de los jugadores con ficha del Recreativo –Rodelas, Gael Joel o Gambín– en caso de que fuera expulsado alguno de los que sí la tienen con el primer equipo. La norma obliga a tener como mínimo a siete futbolistas con licencia 'A' sobre el campo en todo momento. Esta vez, al menos, no existe la amenaza por sanciones previas por cumplir.

La Copa del Rey es un trofeo tan capaz de deparar alegrías preciosas como decepciones devastadoras. Bien lo sabe el Granada, que conserva más fresco el recuerdo de las míticas semifinales con el Athletic justo antes de que se desatara la pandemia de coronavirus que la alineación indebida de Adri López o la eliminación en Mancha Real pese a ser más recientes. Los rojiblancos, como tantos otros clubes humildes invitados al KO sin el objetivo de ganar el trofeo, únicamente aspiran a protagonizar una bonita historia de superación contra rivales más poderosos sin tropezar de camino con otros más débiles.

También sabe el Granada que no será fácil ganar al Roda, y nadie mejor para recordárselo que un vecino como el Real Jaén. La derrota con tres goles en contra en el ya otoñal Trofeo del Olivo precedió la presenta racha de seis jornadas sin perder en Segunda división, pero aquella cornada, como le gusta decir a Pacheta, escoció. Allí al menos sí marcó Pascual.