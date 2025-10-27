Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual celebra un gol con el Roda, el equipo con el que se reencuentra ahora con el Granada. Roda

'Ex' del rival del Granada

El pasado de Jorge Pascual en el Roda

El delantero se reencuentra con el equipo afiliado al Villarreal en el que jugó de infantil a juvenil

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:09

Comenta

La visita del Granada al Roda por la Copa del Rey será especial para Jorge Pascual, a quien además confirmó Pacheta como '9' titular sin otra alternativa natural. El delantero, que además espera marcar sus primeros goles oficiales como rojiblanco, jugó en el equipo afiliado al Villarreal de infantil a cadete tras verse reclutado de la cantera del Almería.

Pascual alternó con los equipos de cantera del Roda mientras escalaba en las categorías inferiores del Villarreal hasta el equipo 'C' de Tercera división en 2020. El delantero debutó como profesional en Primera y de amarillo en marzo de 2023 de la mano de Quique Setién mientras contribuía al ascenso del filial a Segunda. Ya en la categoría de plata, marcó cuatro goles aún con ese escudo antes de su cesión al Eibar la temporada pasada con un tanto más.

