Ciudad Deportiva del Villarreal, donde se disputará el partido. Villarreal CF

El estreno en la Copa del Rey del Granada, sin televisión

IDEAL ofrecerá un seguimiento en directo desde la propia Ciudad Deportiva del Villarreal

R. I,

Martes, 28 de octubre 2025, 08:47

Comenta

Este martes arranca la primera eliminatoria de la Copa del Rey, tras la disputa en semanas anteriores de la rondas previas. El Granada CF se enfrentará al CD Roda, en un partido que se celebrará en la Ciudad Deportiva del Villarreal. El pase a la siguiente fase se decide en este único partido. Pacheta, técnico rojiblanco, se toma muy en serio la competición y aunque hará rotaciones, espera que los menos habituales rindan bien, repitiendo en ataque con Jorge Pascual, que como canterano del Villarreal llegó a jugar cedido en el Roda.

MÁS INFORMACIÓN

Por desgracia, para los aficionados del Granada, el partido no será emitido por televisión alguna. IDEAL, sí se desplaza, gracias a las gestiones del propio club rojiblanco, y difundirá un seguimiento en directo desde los prolegómenos hasta el final del partido, para dar cuenta después de la crónica y reacciones de los protagonistas.

Top 50
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

