El Maracena y los otros equipos que jugaron como anfitriones en Los Cármenes

La UD Maracena ultima los preparativos para acoger su eliminatoria de Copa del Rey contra el Valencia. Los azulillos actuarán como anfitriones en el estadio ... de Los Cármenes por primera vez en su historia por cortesía del Granada, que cedió la instalación como señal de camaradería entre clubes de la misma provincia, aunque no se trata de la única entidad ajena a la rojiblanca que jugó como local en el templo del granadinismo.

MÁS INFORMACIÓN El Granada acumula cuatro ediciones de la Copa sin pasar a octavos

Desde su inauguración en 1995, un total de tres equipos disputaron partido oficial como locales en el estadio del Zaidín. Por supuesto, el Granada CF es uno de ellos. Aparte, el Granada Atlético le hizo la competencia al conjunto histórico en Los Cármenes durante varios años. Este club, que militó en Tercera división, llegó a ser anfitrión contra el propio Granada, algo que causó polémica entonces entre los aficionados granadinistas.

Ambos clubes compartieron feudo, aunque en el 2009 el Granada Atlético desapareció. Antes, otro equipo de la capital como el Club Polideportivo Granada 74 también actuó como local en Los Cármenes. No se trata del Granada 74 SAD que el empresario Carlos Marsá renombró al comprar el antiguo Ciudad de Murcia en 2007 y trasladarlo a Granada para así jugar en Segunda división, sino del equipo original de los rojillos que llegó hasta Tercera división y que, durante un tiempo, tuvo espacio en el estadio.

La 'Roja' y otros casos

También hay que recordar los compromisos que la selección española disputó en Granada. El más reciente, una victoria ante Chipre por 6-0 que enloqueció Los Cármenes en 2023. Además, el Real Madrid y el Bayer Leverkusen estrenaron el estadio con un amistoso que sirvió como inauguración del nuevo campo del Granada hace justo 30 años. Por último, cabe recordar que fue sede de la final de la Copa de la Reina que midió al Atlético de Madrid femenino con la Real Sociedad de la categoría, con victoria donostiarra.