El Valencia, un campeón venido a menos con turbulencias constantes en el palco

Los ocho títulos de la Copa del Rey que lucen en las vitrinas del Valencia contrastan sobremanera con la situación que atraviesa el club, un ... campeón venido a menos. El rival del Maracena en la primera eliminatoria del torneo del 'KO' regresa a Granada en posiciones de descenso y con turbulencias constantes en el palco de Mestalla.

Con tan solo nueve puntos en el zurrón tras las diez primeras jornadas de Primera división, el cuadro dirigido por Carlos Corberán es uno de los tres peores equipos de la máxima categoría. Llega a la capital después de caer en La Cerámica en el derbi contra el Villarreal (0-2), resultado que aumentó a cinco los partidos consecutivos que arrastra el equipo sin conocer la victoria. Concretamente, desde el pasado 20 de septiembre.

Toda esta situación deja tocado al técnico natural de Cheste, que empieza a estar discutido dentro de la entidad pese a su buen hacer en la última campaña. Tampoco suma la ruptura total entre la afición y la familia de Peter Lim, un máximo accionista del Valencia falto de soluciones y que acumula un sinfín de manifestaciones populares en su contra.

«Los resultados son consecuencia del rendimiento en el campo. A veces como equipo no conseguimos dar el nivel que queremos, pero otras sí. La exigencia en el fútbol de élite debe ser continua y el Maracena la pondrá al máximo. Es el encuentro más importante de su historia», valoró Corberán en la previa del duelo copero.

Bajas y 'tocados'

El míster che confirmó la ausencia de varios futbolistas de la primera plantilla para la cita en Los Cármenes por lesión. «Lucas Beltrán sufrió un golpe en el derbi y no ha podido entrenar, por lo que será baja para la Copa al igual que Pepelu, con molestias en el aductor», reveló.

Descartados también parecen Ugrinić, Ramazani y el exgranadinista Foulquier a causa de distintos problemas físicos. Entre algodones viajará José Luis Gayà, con molestias de tobillo. A la titularidad apunta otro exnazarí como Dimitrievski, inédito con el Valencia este curso, entre otras rotaciones.