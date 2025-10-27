Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Valencia protestan al árbitro en el derbi. EP

Rival del Maracena

El Valencia, un campeón venido a menos con turbulencias constantes en el palco

El conjunto 'che', con ocho trofeos del 'KO', vuelve a Granada en posiciones de descenso y con una afición en armas contra el máximo accionista, Peter Lim

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Los ocho títulos de la Copa del Rey que lucen en las vitrinas del Valencia contrastan sobremanera con la situación que atraviesa el club, un ... campeón venido a menos. El rival del Maracena en la primera eliminatoria del torneo del 'KO' regresa a Granada en posiciones de descenso y con turbulencias constantes en el palco de Mestalla.

