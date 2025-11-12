Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luca Zidane juega un balón con los pies contra el Zaragoza. José Miguel Baldomero
Internacional del Granada

Luca regresa de Argelia por una lesión muscular

El portero sufre un percance fibrilar en el aductor largo de la pierna derecha

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

Luca Zidane regresa de Argelia por una lesión muscular. Según informó el Granada este miércoles a través de un parte médico, el portero sufre un ... percance fibrilar en el aductor largo de la pierna derecha. Tras las pruebas realizadas tanto por los servicios médicos de la selección africana y la puesta en común de los resultados que ya hubo en las que efectuó el propio club, continuará en la Ciudad Deportiva de la entidad su proceso de recuperación y la evolución de la dolencia determinará su reingreso en el trabajo grupal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  3. 3 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  7. 7

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  8. 8 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luca regresa de Argelia por una lesión muscular

Luca regresa de Argelia por una lesión muscular