Luca regresa de Argelia por una lesión muscular
El portero sufre un percance fibrilar en el aductor largo de la pierna derecha
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:46
Luca Zidane regresa de Argelia por una lesión muscular. Según informó el Granada este miércoles a través de un parte médico, el portero sufre un ... percance fibrilar en el aductor largo de la pierna derecha. Tras las pruebas realizadas tanto por los servicios médicos de la selección africana y la puesta en común de los resultados que ya hubo en las que efectuó el propio club, continuará en la Ciudad Deportiva de la entidad su proceso de recuperación y la evolución de la dolencia determinará su reingreso en el trabajo grupal.
Luca, que anunció el pasado mes de septiembre su deseo por jugar con Argelia, debutó el mes pasado con una remontada sobre la bocina contra Uganda. El portero del Granada pudo completar sin aparente problema la remontada a su vez frente al Zaragoza del pasado domingo en Los Cármenes. Faltará igualmente en la visita al Racing del sábado, para la que permanece en duda Ander Astralaga.
