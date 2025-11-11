El Granada sigue pendiente de Astralaga y Casadesús

Dudas contra el RacingEl Granada sigue pendiente de Astralaga y Casadesús
El portero lleva sin ejercitarse con normalidad desde su vuelta de la sub 21 hace un mes
Granada
Martes, 11 de noviembre 2025, 23:42
El Granada permanece pendiente de las evoluciones de Ander Astralaga y de Pau Casadesús ya de cara a la visita al Racing del sábado, con ... el equipo de vuelta este miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva del club. El portero lleva sin ejercitarse con normalidad con el resto del grupo por molestias en un tobillo desde su vuelta de la concentración de la selección española sub 21 hace un mes pese a jugar la visita al Roda en la Copa del Rey y no faltar tampoco en las convocatorias de Liga.
Sin Luca Zidane al irse con Argelia, jugaría Iker García de no restablecerse Astralaga. Si tampoco pudiera actuar Casadesús, Oscar continuaría como lateral derecho en El Sardinero pese a las dudas que mostró durante la remontada al Real Zaragoza en Los Cármenes para que Loïc Williams permanezca en la zaga con Manu Lama.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión