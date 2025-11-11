Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ander Astralaga hace una señal durante un entrenamiento. Granada CF - Pepe Villoslada

Dudas contra el Racing

El Granada sigue pendiente de Astralaga y Casadesús

El portero lleva sin ejercitarse con normalidad desde su vuelta de la sub 21 hace un mes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:42

Comenta

El Granada permanece pendiente de las evoluciones de Ander Astralaga y de Pau Casadesús ya de cara a la visita al Racing del sábado, con ... el equipo de vuelta este miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva del club. El portero lleva sin ejercitarse con normalidad con el resto del grupo por molestias en un tobillo desde su vuelta de la concentración de la selección española sub 21 hace un mes pese a jugar la visita al Roda en la Copa del Rey y no faltar tampoco en las convocatorias de Liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  4. 4 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  8. 8 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  9. 9

    La salida de Speight al Obradoiro, inminente
  10. 10 Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada sigue pendiente de Astralaga y Casadesús

El Granada sigue pendiente de Astralaga y Casadesús