El Granada vuelve a entrenar con una nueva baja
Pacheta cuenta con hasta ocho jugadores de la cantera en la sesión
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:43
El Granada retomó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva del club este miércoles ya de cara a la visita al Racing el sábado (21 horas). ... Los rojiblancos no recuperaron aún ni a Ander Astralaga ni a Pau Casadesús, y a sus bajas y la de Moha Bouldini sumaron la de Sergio Rodelas más allá de las de los internacionales Luca Zidane, Martin Hongla y Gael Joel. Para Santander, además, continuará sancionado Diego Hormigo debido a su expulsión en Valladolid.
Pacheta tuvo que contar con hasta ocho jugadores de la cantera en la sesión. A los porteros Iker García, Bohdan Isachenko y Pablo González -este último, del Juvenil B al irse también Carlos Guirao con la sub 18- y el central Juanjo Flores los acompañaron los laterales Pere Haro y Ale Santos, el centrocampista Mario Jiménez 'Gambín' y el delantero Rayan Zinebi. El punta, no obstante, permanece inconvocable hasta enero al haberse incorporado al club tras el cierre del mercado de fichajes.
