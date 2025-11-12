Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iker García golpea un balón durante un entrenamiento de la semana. Granada CF - Pepe Villoslada
Dudas para visitar al Racing

El Granada vuelve a entrenar con una nueva baja

Pacheta cuenta con hasta ocho jugadores de la cantera en la sesión

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:43

El Granada retomó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva del club este miércoles ya de cara a la visita al Racing el sábado (21 horas). ... Los rojiblancos no recuperaron aún ni a Ander Astralaga ni a Pau Casadesús, y a sus bajas y la de Moha Bouldini sumaron la de Sergio Rodelas más allá de las de los internacionales Luca Zidane, Martin Hongla y Gael Joel. Para Santander, además, continuará sancionado Diego Hormigo debido a su expulsión en Valladolid.

