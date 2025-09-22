Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Granada, decepcionados tras el gol del Burgos. LOF

Burgos - Granada | La crónica

El Granada olvida el sabor de la victoria

Los rojiblancos se ponen en ventaja por primera vez en la temporada, pero apenas les dura seis minutos para acabar empatando y seguir como colista

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:43

La victoria posee un dulce sabor que aún no ha probado este Granada, el peor equipo de Segunda división una semana más. Ya no parece ... una anécdota lucir el farolillo rojo. Consiguió un raquítico segundo empate en la temporada, tras el de Málaga. Fue el primero nacido de adelantarse momentáneamente en el marcador, tras un golazo de Sola, mucho mejor de extremo que de lateral. Le duró la dicha solo seis minutos porque enseguida se produjo un fallo en cadena en la base que supuso el 1-1. Después, más sensación de peligro en el Burgos de nuevo que en los visitantes, como en el primer tiempo. Al Granada le faltan ideas y mejores alternativas en el banquillo. No tiene filo, horroroso Jorge Pascual y torpón Faye, y siempre hay alguien que yerra atrás, comprometiendo cualquier futuro. Una vulgaridad que salpica a todos en el club, en cada parcela. No será fácil que Pacheta mantenga el tipo con esta inercia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  6. 6 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  7. 7 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  8. 8

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  9. 9 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino
  10. 10

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada olvida el sabor de la victoria

El Granada olvida el sabor de la victoria