Las puntuaciones del Granada contra el Burgos

A continuación, las puntuaciones del Granada ante el Burgos.

Luca Zidane: 4

No tuvo demasiado trabajo, pero lo resolvió con suficiente solvencia bajo palos. Paró un potente chut ... de Morante y poco pudo hacer ante el remate a bocajarro de Grego dentro del área. Mejoró sus prestaciones.

Pau Casadesús: 6

Cumplió y se desfondó. Su poderío físico es innegable, al igual que su sacrificio por el equipo. Le falta prodigarse más en ataque, seguramente por su deber defensivo. Puede crecer con el tiempo y los minutos.

Oscar Naasei: 6

Pese a algún que otro fallo, oxigena la salida de balón desde atrás encontrando huecos imposibles. Sus condiciones le permiten acudir confiado al choque con el rival y salir airoso. De lo mejor de la zaga del equipo.

Manu Lama: 6

Lideró la zaga en un campo complicado. Se mostró atento y seguro por abajo, también en el juego aéreo. Sufrió en determinadas ocasiones, pero se compenetró bien con sus compañeros para cerrar espacios. Digno capitán.

Diego Hormigo: 5

Aportó, pero despierta más dudas que certezas. Está verde tanto en defensa como en ataque. No prolongó sus buenas sensaciones del Trofeo del Olivo, razón por la que actuó como titular. No está para arrancar de inicio.

Rubén Alcaraz: 4

Muy seguro atrás, aliviando a sus compañeros y rebañando balones a los rivales. Puso intensidad y sostuvo al equipo, pero perdió la marca en el gol del rival, algo impropio de su veteranía que no puede suceder.

Martin Hongla: 4

Sigue sin estar centrado, cometiendo errores sin sentido y provocando numerosas pérdidas. En ocasiones parece ido e inoperante. Acabó sustituido poco después del descanso.

Pedro Alemañ: 6

El mejor centrocampista del Granada. No le quema el balón, con el que va a más. También ganó duelos para auxiliar a sus compañeros en defensa. A veces conduce demasiado, pero su versión es más que aceptable.

Álex Sola: 7

Fue de los más activos. Intenso y concentrado en todo momento, no escatimó en la brega con su par por la banda derecha. Comandó el ataque por momentos y anotó un golazo que dio alas al equipo. Lástima su lesión.

Souleymane Faye: 4

Casi inofensivo, ni tocó el balón en muchos momentos. Mejoró en la segunda mitad, cuando participó más. Le faltó acierto en el uno para uno. Firmó la asistencia del tanto de Álex Sola, pero se espera más de él.

Jorge Pascual: 2

Prácticamente imperceptible para sus compañeros. Apenas dispuso de balones arriba y comprometió a Luca con un envío atrás incomprensible que acabó en cesión. Le cuesta meter el pie y pelear los balones divididos. Así no.

También jugaron:

Luka Gagnidze (5). Aclaró el juego rojiblanco, pero debe cuidar ciertos aspectos. Pablo Sáenz (4). Refrescó la banda derecha, pero no participó demasiado. Baïlla Diallo (4). Aún no está a punto, habilitó a Grego en el gol del empate. Loïc Williams (-). Sin tiempo para valorar. Manu Trigueros (-). Sin tiempo para valorar.