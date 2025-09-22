Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta sostiene un folio al sentarse en el banquillo de El Plantío. LOF

Entrenador del Granada

Pacheta: «Estoy adquiriendo un compromiso moral que va más allá del propio contrato»

Sala de prensa ·

«El equipo crece pero hay mucha gente con miedo con el balón todavía», confiesa el técnico burgalés

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:00

Pacheta quedó conforme con el punto que el Granada sacó de El Plantío. «Por número de ocasiones quizás chutara más el Burgos, pero no las ... tuvimos muy claras ni uno ni otro porque nuestro gol fue un disparo fantástico y el suyo vino de una falta lejana. Fue un partido en el que tuvimos un ratito muy bueno en el segundo tiempo y desde ahí tenemos que construir lo que tenemos que hacer», rescató, muy agradecido «a la cuadrilla que vino desde Granada», a la que espera recompensar «con la satisfacción de un triunfo» pronto.

