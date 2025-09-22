Pacheta: «Estoy adquiriendo un compromiso moral que va más allá del propio contrato»

Pacheta quedó conforme con el punto que el Granada sacó de El Plantío. «Por número de ocasiones quizás chutara más el Burgos, pero no las ... tuvimos muy claras ni uno ni otro porque nuestro gol fue un disparo fantástico y el suyo vino de una falta lejana. Fue un partido en el que tuvimos un ratito muy bueno en el segundo tiempo y desde ahí tenemos que construir lo que tenemos que hacer», rescató, muy agradecido «a la cuadrilla que vino desde Granada», a la que espera recompensar «con la satisfacción de un triunfo» pronto.

«El primer tiempo no me gustó porque tenemos que llegar más veces a portería y con más claridad, pero entiendo que las piernas pesan cuando vas el último con un solo punto y este nos vendrá muy bien para todo porque creo que competimos bien, como con el Leganés, cuando perdimos sin merecerlo, pero creo que estamos en el camino adecuado para empezar a sumar de tres en tres», analizó el entrenador del Granada. «El equipo está creciendo pero aún le falta mucha confianza con el balón, porque sigue haciendo muchas más cosas en los entrenamientos que en los partidos porque hay mucha gente con miedo todavía», admitió.

«Volvimos a sumar pero no me voy contento porque el equipo hace muchas más cosas de las que muestra en los partidos. Competimos bien, pero no me gusta mucho estar a merced del rival y que parezca que no podemos hacerle daño ni meterle miedo. Tenemos que ser más dañinos e incisivos; en el primer tiempo tuvimos muchas oportunidades para chutar y no lo hicimos, esa es la clave para crecer», amplió Pacheta en declaraciones a los medios del club.

«En los tres primeros partidos tuvimos carencias y luego, desgracias con tres expulsiones, que no accidentes porque los accidentes pueden ser un día pero no tres, y de los tres siguientes no merecimos perder ninguno e incluso ganar alguno; aunque no lo parezca en los puntos, hay mucha evolución y todavía queda mucha por delante», abundó Pacheta acerca del comienzo de temporada de su equipo. «En Granada me tratan de maravilla desde el club y sus trabajadores, mis jugadores y la afición; no puedo pedir más, y eso que no estamos ganando, algo que me duele y me mata. Estoy empezando a adquirir un compromiso moral que va más allá del propio contrato», confesó al verse preguntado por su situación personal.

«Venir a Burgos significa volver a casa, porque viví en Salas de los Infantes hasta los 18 años y allí somos todos del Burgos. La vida me llevó a mí por el camino del fútbol, pero fue mi equipo desde pequeñín aun sin la posibilidad de jugar en el primer equipo al tener que salir porque no tuve buena relación con un entrenador cuando estaba en el 'B'. Fue muy doloroso tener que irme de casa, pero siempre es especial volver porque veo amigos y gente de mi pueblo en la grada», se congratuló el técnico burgalés al regresar a El Plantío.

«Este equipo es capaz de ganar a cualquiera porque está muy armado, tiene muchas alternativas y buen balón parado e intención, y juega hacia delante con gente desequilibrante y con gol que está creciendo mucho, aunque necesite paciencia para seguir en este camino», resolvió Pacheta sobre el equipo de su infancia. «Ramis y Michu son ideales porque transmiten paz y no se pondrán nerviosos para seguir la línea del club, de la ciudad y de la afición», abrochó.