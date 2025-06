Gonzalo Villar y el enésimo jugador con un mensaje de fidelidad al Granada alterado

La marcha de Gonzalo Villar del Granada pese a comprometerse con el proyecto para la temporada que viene supuso la enésima contradicción de un futbolista ... respecto a su mensaje de fidelidad inicial a la afición. «Una cosa tengo clara: nos van a ver volver. Juntos», escribió el centrocampista en sus redes sociales una semana antes de cerrar su traspaso al Dinamo de Zagreb. Una salida que, en cualquier caso, conviene tanto al jugador como a los propios rojiblancos, según detalló en su despedida, pero la contradicción es evidente respecto a lo comentado en Santander.

«Desde ya empieza el proyecto para la temporada que viene. Un proyecto nuevo, limpio, que creo que será exitoso. Si fuera por mí, empezaría mañana. No sé la intención del club, pero yo quiero estar aquí mucho tiempo», compartió tras la derrota del Granada Más comedido fue Lucas Boyé: «Tengo contrato por bastante tiempo más pero jamás garantizo nada porque no me gusta hacerlo en esto del fútbol y tengo claro que puede pasar cualquier cosa». Aun así, también el argentino recalcó su deseo por «empezar la nueva temporada para sacar la bronca», sin pensar «en las vacaciones ni en desconectar sino en tener otra oportunidad rápido».

Las palabras de Villar recordaron a muchos aficionados del Granada a las de otros que también juraron amor eterno a su club. El último caso fue el de Uzuni, que se fue de vacaciones en Navidad celebrando su 'hat trick' al Cartagena en Los Cármenes escribiendo también «juntos» en redes sociales. Volvió en rebeldía por la mejora salarial que llevaba tiempo reclamando y terminó en el Austin estadounidense. «Claro, hermano», llegó a responder a un periodista de IDEAL sobre si se quedaría en Granada durante aquellos días.

Ampliar Bryan Zaragoza celebra un gol. P. M.

Aún más dolorosa resultó la salida de Bryan Zaragoza al Bayern de Múnich un año atrás, mientras el Granada se despeñaba hacia Segunda división. El conjunto bávaro, que ya había acordado su fichaje, decidió adelantar su incorporación a través de una cesión previa. «Me quedo y voy a 'morir' por la afición», prometió el malagueño en su día al oficializarse el traspaso, sin poder cumplirlo luego por la exigencia de su nuevo club.

Ampliar Samu, en una entrada a la Ciudad Deportiva. P. M.

El verano anterior, otra promesa forjada en el filial como Samu llegó a escribir «ganas de Los Cármenes» de cara a su debut con el primer equipo en el estadio del Zaidín justo antes de que el Atlético de Madrid depositara su cláusula de rescisión.

Ampliar Luis Milla, antes de su salida del Granada. P. M.

Tras el descenso de 2022

Al descenso de 2022 le siguieron varias salidas indeseadas. Entre ellas, las de Luis Milla y Domingos Duarte. «Estoy seguro de que vamos a levantarnos y pronto solo tendremos un objetivo: volver a Primera», señaló a la afición el centrocampista semanas antes de forzar su traspaso al Getafe.

«No queda otra que reponerse desde ya, este escudo no se merece estar en otro sitio que no sea en Primera. Volveremos», aseguró el central, con el mismo destino, aunque él sí pactó con la entidad una emotiva despedida, al contemplar su contrato una cesión forzosa a un año de expirar.