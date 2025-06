Oficial: Gonzalo Villar, al Dínamo de Zagreb

El Granada ha hecho oficial el traspaso de Gonzalo Villar al Dínamo de Zagreb. La operación, según pudo desgranar IDEAL, se cerró en un traspaso ... por tres millones de euros, con un 15% de una futura venta para los rojiblancos. De la cantidad general hay que descontar un 30% para la Roma, club de procedencia del murciano, porque tenía el mismo mecanismo ante un nuevo traspaso.

El propio Dínamo confirmó el fichaje y reflejó declaraciones suyas. «En cuanto supe del interés del Dinamo, no lo dudé ni un segundo. Estoy contento de haber llegado a Zagreb y con muchas ganas de afrontar los nuevos retos que me esperan aquí. He oído hablar mucho del club por sus excelentes resultados en Europa y también soy muy amigo de Raúl Torrente y Dani Olmo, quienes me lo contaron todo sobre el Dinamo y la fantástica afición que le sigue. Nos ponemos manos a la obra de inmediato. El objetivo más importante es devolver el título a Zagreb», declaró Villar al firmar su contrato.

Villar ha jugado durante dos temporadas en el Granada. Llegó procedente del conjunto italiano por 1,5 millones en la pretemporada tras el ascenso a Primera división, después de unas duras negociaciones.

En aquella temporada disputó en Liga 35 partidos, 21 como titular, e hizo un gol. La pasada campaña, ya en Segunda división, sus registros fueron de 37 encuentros, doce comi titular, con dos dianas. En cuanto a asistencias, agrega cinco. A todo ello añade cuatro intervenciones en Copa del Rey.

«El club desea a Villar la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal», reflejó el Granada.