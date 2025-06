Villar: «Ha surgido una opción que puede ayudar al club y que también es positiva para mi carrera»

Gonzalo Villar empleó su cuenta de Instagram para despedirse del granadinismo, una vez que se confirmó su pase al Dínamo de Zagreb. «Ha llegado el ... día de decir hasta pronto. Yo no es fácil. Aquí he sido muy feliz. Habéis conseguido que un chico de Murcia haya encontrado un hogar en Granada».

«Hace unas semanas expresé públicamente mi deseo de continuar aquí. No estaba diciendo algo que no sintiera de corazón. De hecho, lo sigo sintiendo así. Pero el fútbol a veces no es como uno quiere. Ha surgido una opción que puede ayudar al club en su contexto actual y que también es positiva para mi carrera. Ante esta situación, tomamos juntos las decisión de dar este paso», justificó.

«Que tenga que marcharme antes de lo previsto no cambia un ápice el cariño que siento por este club, las personas que lo componen y su afición. Alguno pensará que es un mensaje populista. Ni mucho menos. Expreso estas palabras con el corazón en la mano y la gratitud con el Granada, su afición y la ciudad que me acogió estos dos años», agradeció.

«Dije que nos verían volver y lo mantengo. Como uno más de esta familia de la que me seguiré sintiendo parte. Gracias a todos por tanto. A los compañeros que ya han pasado a formar parte de mi familia, a los trabajadores del club y sus dirigentes. Y, por supuesto, a todos los granadinistas por su aliento, especialmente cuando peor salieron las cosas. Hasta siempre, Granada», concluyó.