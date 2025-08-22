Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Souleymane Faye y José Arnaiz, durante el trofeo Ciudad de Granada. José Miguel Baldomero

Granada CF

Faye y Arnaiz siguen a Hormigo entre los inscritos pendientes

Ya únicamente queda por formalizar la licencia de Jorge Pascual para jugar en Eibar

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:12

Souleymane Faye y José Arnaiz siguieron a Diego Hormigo entre los fichajes pendientes de inscribir por el Granada. Tanto el extremo senegalés como el atacante ... natural de Talavera de la Reina podrán ser empleados por Pacheta este mismo viernes en Eibar (19.30 horas), al igual que el defensa sevillano, al formalizarse sus licencias minutos después de oficializarse la venta de Lucas Boyé al Deportivo Alavés. Al margen liberado por el delantero argentino le siguió el de Pablo Insua, con Jorge Pascual aún en el aire.

