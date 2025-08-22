Faye y Arnaiz siguen a Hormigo entre los inscritos pendientes

Granada CFFaye y Arnaiz siguen a Hormigo entre los inscritos pendientes
Ya únicamente queda por formalizar la licencia de Jorge Pascual para jugar en Eibar
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 15:12
Souleymane Faye y José Arnaiz siguieron a Diego Hormigo entre los fichajes pendientes de inscribir por el Granada. Tanto el extremo senegalés como el atacante ... natural de Talavera de la Reina podrán ser empleados por Pacheta este mismo viernes en Eibar (19.30 horas), al igual que el defensa sevillano, al formalizarse sus licencias minutos después de oficializarse la venta de Lucas Boyé al Deportivo Alavés. Al margen liberado por el delantero argentino le siguió el de Pablo Insua, con Jorge Pascual aún en el aire.
Pascual, firmado en julio como Faye y Arnaiz, también viajó a Eibar con el resto de la expedición y aguarda la misma luz verde que sus demás compañeros. El senegalés apunta a titular incluso por banda para vuelta a la suplencia del canterano Sergio Rodelas, mientras que el de Talavera podría sentar a Stoichkov o a Shon Weissman en ataque.
