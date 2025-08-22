Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucas Boyé firma su contrato con el Alavés junto a su director deportivo, Sergio Fernández. Alavés

Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés

El club gana liquidez para tramitar las inscripciones pendientes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:54

Ya es oficial. El Granada llegó a un acuerdo con el Deportivo Alavés para traspasar a Lucas Boyé por 5,8 millones de euros fijos ... finalmente según precisó el periodista Marcos Durán, convirtiéndose en el fichaje más caro de su nuevo club. A sus 29 años, firmó por cuatro temporadas, hasta 2029. La venta del delantero argentino, del cual el Granada tenía el 70% de sus derechos económicos (el otro 30% es del Elche), sigue a la de Gonzalo Villar al Dinamo de Zagreb por tres 'kilos' en junio y permitirá a los rojiblancos ganar liquidez para tramitar las inscripciones pendientes con sus cuatro fichajes más recientes: Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo.

