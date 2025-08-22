Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés

Ya es oficial. El Granada llegó a un acuerdo con el Deportivo Alavés para traspasar a Lucas Boyé por 5,8 millones de euros fijos ... finalmente según precisó el periodista Marcos Durán, convirtiéndose en el fichaje más caro de su nuevo club. A sus 29 años, firmó por cuatro temporadas, hasta 2029. La venta del delantero argentino, del cual el Granada tenía el 70% de sus derechos económicos (el otro 30% es del Elche), sigue a la de Gonzalo Villar al Dinamo de Zagreb por tres 'kilos' en junio y permitirá a los rojiblancos ganar liquidez para tramitar las inscripciones pendientes con sus cuatro fichajes más recientes: Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo.

Lucas Boyé deja el Granada dos años después de que el club rojiblanco pagase al Elche un importe prácticamente idéntico por su fichaje para la última temporada del equipo en Primera división. El delantero argentino acumuló 64 partidos como rojiblanco con 16 goles y ocho asistencias. La campaña pasada fue la primera en su carrera profesional que acabó con dos dígitos goleadores al alcanzar los diez tantos en Segunda, especialmente responsabilizado tras la rebeldía de Myrto Uzuni que derivó en su salida en invierno, sin que bastasen finalmente ni para el 'play off' de ascenso.

Boyé protagonizó un arranque espectacular con el Granada al marcar tres goles en sus cuatro primeros partidos y asistir en los dos siguientes, aunque no sirviera más que para rascar tres empates en Primera división. Desde entonces encadenó hasta 19 encuentros sin 'mojar', racha que rompió con tres tantos para las victorias de la esperanza ante Osasuna y Alavés precisamente en Los Cármenes junto a otra diana de tacón en la derrota de Vallecas tras consumarse el descenso matemático.

Ya hubo cantos de sirena por Boyé el verano pasado, sin que ningún club de Primera división lograra entonces que el Granada se desprendiera del delantero. El argentino ejerció como capitán incluso durante muchos partidos en Segunda, aunque siempre antepusiera la figura de Carlos Neva. Concentró más de la mitad de sus goles entre enero y abril para luego quedarse 'seco' en las seis últimas jornadas.

Indiscutible para los seis entrenadores que Boyé tuvo en el Granada, únicamente las lesiones explicaron algunas de sus suplencias. Ahora vuelve a Primera con el Alavés convaleciente de hecho de un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda que se produjo al cuarto de hora del trofeo en Los Cármenes con el Al Ain y que le apartaron de la inauguración del campeonato esta temporada con el Deportivo que también acabó con derrota en el Zaidín.

Carta de despedida

Lucas Boyé compartió una sentida y autocrítica carta de despedida en redes sociales. «Llegó el momento de separar nuestros caminos, granadinistas. Disfruté muchísimo de estos dos años a pesar de no haber conseguido los objetivos en ninguna de las dos temporadas, lo cual me molesta mucho… por este disfrute, me gustaría hacer público mi mayor agradecimiento con quienes, para mí, fueron los responsables directos de esta felicidad y de este enamoramiento tan rápido con esta ciudad y este club... que sin dudas son la gente que trabaja puertas adentro sin ningún reconocimiento pero que hacen del club un lugar tan lindo (cuerpo médico, Manolo, Paco, cocineras, utilleros, lavandería, limpieza, mantenimiento, jardineros, seguridad); gente que se esmera día a día para que nosotros seamos mejores y estemos cómodos», resaltó.

«Un fuerte agradecimiento también para el granadinista de corazón, que nos ha apoyado a pesar de muchas veces no representarlos de la mejor manera y como nos hubiese gustado. Intenté cada fin de semana entregarme por completo. Muchísimas veces no alcanzó pero eso me da la tranquilidad necesaria para seguir adelante», añadió Boyé. «Mucha gracias gente, fueron dos años que me llevo en el corazón para toda la vida, como mi hija granadina. Me sentí querido y eso es lo más lindo que le puede pasar a una persona. ¡Gracias!», concluyó el delantero argentino, que recibió el cariño de varios de sus excompañeros. «Te vamos a echar de menos», admitió Manu Lama entre ellos.