Pablo Insua, en el partido contra el Deportivo. José Miguel Baldomero

Granada CF

El Granada rescinde a Pablo Insua

Queda por comprobar si su salida, tras la de Lucas Boyé, permitiría inscribir a Jorge Pascual como último fichaje pendiente

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:49

El Granada anunció la rescisión del contrato de Pablo Insua, central que llegó libre la pasada temporada procedente del Sporting de Gijón. El comunicado del ... club no incluyó agradecimiento alguno a sus servicios ni buenos deseos de futuro pese a tratarse de la fórmula de cortesía habitual. El futbolista, que no había viajado con el equipo por unas supuestas molestias, libera parte de su salario pendiente de esta temporada, lo cual contribuye a aumentar la liquidez rojiblanca de cara al mercado de fichajes. Queda por comprobar si su salida, tras la de Lucas Boyé, permitiría inscribir a Jorge Pascual como el último pendiente tras Diego Hormigo, Souleymane Faye y José Arnaiz.

