El Granada rescinde a Pablo Insua

Rafael Lamelas Granada Viernes, 22 de agosto 2025, 15:49 | Actualizado 16:03h.

El Granada anunció la rescisión del contrato de Pablo Insua, central que llegó libre la pasada temporada procedente del Sporting de Gijón. El comunicado del ... club no incluyó agradecimiento alguno a sus servicios ni buenos deseos de futuro pese a tratarse de la fórmula de cortesía habitual. El futbolista, que no había viajado con el equipo por unas supuestas molestias, libera parte de su salario pendiente de esta temporada, lo cual contribuye a aumentar la liquidez rojiblanca de cara al mercado de fichajes. Queda por comprobar si su salida, tras la de Lucas Boyé, permitiría inscribir a Jorge Pascual como el último pendiente tras Diego Hormigo, Souleymane Faye y José Arnaiz.

Noticia relacionada Faye y Arnaiz siguen a Hormigo entre los inscritos pendientes Insua llegó con vitola de defensa dominante en el curso pasado, firmando un vínculo por dos campañas. Sin embargo, no le fueron bien las cosas, en parte por varias inoportunas lesiones, con alguna actuación desafortunada también. Este curso lo empezó a sabiendas de que no era un zaguero prioritario para Pacheta, además con un salario considerable, más que Oscar, Lama y Loïc juntos. Ante la situación económica de la entidad y su prevista baja participación, empezó a sopesar opciones y le sedujo la del Real Zaragoza, al que se marchará. Allí coincidirá con Chema Indias, quien fue su director deportivo en el Leganés, entre 2015 y 2017.

