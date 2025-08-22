Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada CF

Diego Hormigo, inscrito por el Granada

Es el primer fichaje pendiente en aparecer en la web de LaLiga

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:26

Diego Hormigo es el primero de los cuatro fichajes pendientes de inscribir por el Granada para la primera jornada que ya aparece en la web ... de LaLiga. Su alta siguió al anuncio del traspaso de Lucas Boyé al Deportivo Alavés. Está por ver quién o quiénes le siguen de entre Souleymane Faye, José Arnaiz y Jorge Pascual.

