Diego Hormigo, inscrito por el Granada

Granada CFDiego Hormigo, inscrito por el Granada
Es el primer fichaje pendiente en aparecer en la web de LaLiga
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 14:26
Diego Hormigo es el primero de los cuatro fichajes pendientes de inscribir por el Granada para la primera jornada que ya aparece en la web ... de LaLiga. Su alta siguió al anuncio del traspaso de Lucas Boyé al Deportivo Alavés. Está por ver quién o quiénes le siguen de entre Souleymane Faye, José Arnaiz y Jorge Pascual.
Hormigo, que puede actuar de central y lateral izquierdo, tendría opciones de ser titular incluso debido a la ausencia de Baïla Diallo por problemas físicos. No obstante, también cabe que sea Pau Casadesús quien no se encuentre aún del todo recuperado y que el futbolista sevillano actúe en la zaga junto a Loïc Williams para que Oscar permanezca como lateral derecho.
HABRÁ ACTUALIZACIÓN.
