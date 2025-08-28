Bouldini viajará a Granada en breve para cerrar su cesión

Mercado de fichajesBouldini viajará a Granada en breve para cerrar su cesión
El acuerdo con el Deportivo incluye el préstamo de Stoichkov
Granada
Jueves, 28 de agosto 2025, 23:29
Mohamed Bouldini viajará en breve a Granada para cerrar su cesión por una temporada. El acuerdo con el Deportivo de La Coruña por el delantero ... marroquí de 29 años incluye el préstamo de Stoichkov al conjunto gallego. Cada club asumiría el salario del atacante que recibe y también de su amortización, con opciones de compra voluntarias a final de temporada.
Con Bouldini, el Granada gana un punta natural pese a no pasar de un único gol la campaña pasada para competir el puesto con Jorge Pascual, pendiente aún de resolverse la salida de Shon Weissman. Al perfil de Stoichkov ya responde José Arnaiz, mientras que también el propio Pascual puede ejercer de mediapunta.
Hongla rechaza Grecia
Por otro lado, el Aris de Salónica insiste por Martin Hongla pero el centrocampista camerunés sigue negado a marcharse a Grecia. Tanto el club como el futbolista permanecen abiertos a su salida en caso de que sea beneficiosa para las dos partes, pero por ahora sin un destino que convenza al jugador africano.
