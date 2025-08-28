Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mohamed Bouldini sale a un partido anterior. Deportivo

Mercado de fichajes

Bouldini viajará a Granada en breve para cerrar su cesión

El acuerdo con el Deportivo incluye el préstamo de Stoichkov

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:29

Mohamed Bouldini viajará en breve a Granada para cerrar su cesión por una temporada. El acuerdo con el Deportivo de La Coruña por el delantero ... marroquí de 29 años incluye el préstamo de Stoichkov al conjunto gallego. Cada club asumiría el salario del atacante que recibe y también de su amortización, con opciones de compra voluntarias a final de temporada.

